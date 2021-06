Su segnalazione di un bagnante, risulta che nello specchio acqueo antistante le strade n. 75 e n. 77 in località Triscina di Selinunte, e precisamente a circa 100 metri dalla battigia e ad una profondità di circa 2,5/3 metri, è presente un presunto ordigno bellico sommerso, di forma cilindrica, di circa 20/30 cm ed una circonferenza di circa 10 cm.

In seguito a tale segnalazione la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha emesso un AVVISO di pericolosità per presunto ordigno bellico. Ecco le raccomandazioni: “I fruitori dell’arenile nella località Triscina del Comune di Castelvetrano nonché dello specchio acqueo prospiciente le strade n. 75 e n. 77, dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi prudenzialmente ad almeno 10 (dieci) metri dal punto ove vi è l’oggetto non identificato, adottando ogni utile cautela suggerita dalla buona perizia per evitare danni a persone o cose. Inoltre, i fruitori dello specchio acqueo dovranno tenere in dovuto conto il mutevole stato dei luoghi in considerazione dell’esposizione alle forti mareggiate della zona di mare interessata, in occasione di condizioni meteo-marine avverse, che potrà eventualmente incidere sull’esatta individuazione dei fattori di pericolo”