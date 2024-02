In occasione del 28° Costa Crociere Partner Awards l’agenzia Citypass Travel di Castelvetrano ha ricevuto, per il secondo anno consecutivo, il prestigioso premio “Protagonisti del Mare 2024”, classificandosi prima assoluta per vendite individuali Costa Crociere in tutto il Sud Italia. “Sono onorato e grato di aver ricevuto questo prestigioso premio – commenta Giacomo Bua, direttore tecnico dell’agenzia – i dati ci pongono come migliore agenzia del Sud Italia in termini di vendite totali in rapporto al territorio. Questo è sicuramente un incoraggiamento a fare impresa anche da una periferia come la nostra”.

La premiazione è avvenuta sulla nave Costa Smeralda in rada al porto di Sanremo, un vero e proprio palcoscenico sul mare durante i giorni del Festival di Sanremo. “Un onore e un grande piacere per noi essere stati qui a celebrare questo importante successo, merito ovviamente del mio team. Desidero, infatti, ringraziare Tiziana Roccolino e Valentina La Marmora, senza squadra non si vince, e dedico questo riconoscimento a Giovanni Bua, un grande imprenditore castelvetranese recentemente scomparso”, conclude Bua.

Avendo raggiunto tutti gli obiettivi commerciali di Costa Crociere, l’agenzia di Castelvetrano si conferma tra le più autorevoli nel panorama crocieristico italiano. La Citypass Travel vanta una vasta clientela proveniente da diversi paesi e non solo dalla Sicilia. Questo successo è il frutto di una strategia commerciale consolidata nel tempo, che offre un equilibrio perfetto tra prezzi competitivi e servizio di alta qualità.

AUTORE. Giacomo Moceri