La Risonanza Magnetica Aperta è una moderna tipologia di risonanza magnetica nucleare, nata dall’esigenza di aiutare categorie di persone – come claustrofobici e bambini – che riscontrano difficoltà nel sottoporsi alla RM classica, in cui il paziente è all’interno di una struttura cilindrica di spazio ridotto.

Presso i Poliambulatori della Casa di Cura VITTORIA, presso il VANICO a Castelvetrano, è possibile l’utilizzo del servizio di diagnostica RM ad alta efficienza con l’ausilio di S-scan Premium, sinonimo di alta qualità di immagine, efficienza e comfort per il paziente. Un servizio di diagnostica RM senza tunnel con cromoterapia, articolare e rachide. La Risonanza Magnetica Aperta funziona esattamente come quella tradizionale, con il grande vantaggio che l’apparecchio non ha forma chiusa e cilindrica, ma una forma aperta con un braccio inferiore ed un altro braccio superiore.

Si tratta di un nuovissimo tomografo a risonanza magnetica dedicato, di ultima generazione, con magnete permanente a campo magnetico verticale. Dedicato, perché specificamente realizzato per le articolazioni, quali mano, polso, gomito, spalla, avampiede, caviglia, ginocchio, anca, colonna lombare e cervicale. L’apparecchiatura in dotazione presso i Poliambulatori della Casa di Cura VITTORIA sono caratterizzati da una tecnologia avanzata che permette di eseguire anche le risonanze con immagini in dinamica articolare cioè analizzando i tessuti durante il movimento dell’articolazione per una diagnosi ancora più precisa.

Un accesso facile e diretto del paziente, garantito dal design aperto e compatto del magnete, fanno di S-scan Premium il sistema ideale per applicazioni avanzate quale per esempio la Artografia RM. Il tavolo paziente rotante ed asimmetrico non solo facilita il posizionamento del paziente ma offre anche massima stabilità e comfort, riducendo notevolmente gli artefatti da movimento, elemento fondamentale per garantire un’ottima qualità d’immagine.

