Presepe vivente e casa di babbo Natale. Ad animare il periodo natalizio con queste due iniziative è l’associazione “La Perla Imperiale” che, ogni anno, organizza il corteo storico di San Giovanni Battista. Quest’anno per il Natale il sodalizio ha pensato di allestire la casa di babbo Natale presso l’ex chiesa Sant’Agostino di via Garibaldi. Domenica 10 dicembre, ore 17, sfilata di Babbo Natale, con gli Elfi magici e i personaggi della Disney per le vie di Castelvetrano (partenza da piazza Matteotti, via Vittorio Emanuele, piazza Principe di Piemonte, Sistema delle Piazze per finire in via Garibaldi). La casa di babbo Natale rimarrà aperta:

Sabato 16 Dicembre 2023 dalle ore 17 alle ore 20.

Domenica 17 Dicembre 2023 dalle ore 17 alle ore 20.

Venerdì 22 Dicembre 2023 dalle ore 17 alle ore 20.

Sabato 23 Dicembre 2023 dalle ore 17 alle ore 20.

Il presepe vivente, invece, verrà allestito nelle catacombe dei frati Cappuccini minori in piazza San Francesco d’Assisi (a fianco allo stadio comunale). Venerdì 8 dicembre, ore 17, sfilata dei personaggi e gli animali del presepe accompagnati dai tamburi dell’associazione per le vie di Castelvetrano. Partenza da piazza Matteotti, via Vittorio Emanuele, piazza Principe di Piemonte per finire nel Sistema delle Piazze. Il presepe vivente, invece, rimarrà aperto:

Domenica 17 Dicembre 2023 dalle ore 17 alle ore 20.

Sabato 23 Dicembre 2023 dalle ore 17 alle ore 20.

Martedì 26 Dicembre 2023 dalle ore 17 alle ore 20.

Sabato 30 Dicembre 2023 dalle ore 17 alle ore 20.

Sabato 6 gennaio è tempo di befana e dei Re Magi. Alle 16,30, con partenza da piazza Matteotti, sfilata dei Magi accompagnati dai tamburi dell’associazione, per le vie Vittorio Emanuele, piazza Principe di Piemonte, Sistema delle Piazze, via Garibaldi, via Bertani e via Giacomo Serpotta (piazza San Francesco D’Assisi) dove porteranno i doni a Gesù Bambino all’interno del presepe vivente. Alle 17 sfilata delle befane, con partenza da piazza Matteotti e chiusura dentro l’ex chiesa Sant’Agostino. Informazioni: 3454810590.

AUTORE. Redazione