Venerdì 19 novembre, alle ore 18:00, verrà presentata la silloge poetica “Persistenze” di Stefania La Via, docente, archivista e saggista presso la Galleria d’Arte XENIAHOME (via Garibaldi, 17).

Il volume, pubblicato nell’estate 2021 da Màrgana Edizioni, insiste su motivo del valore della memoria personale e collettiva e propone nella sezione finale i “Frammenti al tempo del Coronavirus”, pensieri in forma di poesia per riattraversare il nostro tempo pandemico. La manifestazione – organizzata dalla Società Dante Alighieri e dalla Pro Loco Selinunte, in sinergia con Fildis, Fidapa, UCIIM, Club Unesco, Panta Rei e Accademia Selinuntina di Scienze Lettere e Arti – ha ricevuto il patrocinio della Città di Castelvetrano. Ad inaugurare la serata sarà il Sindaco, dott. Enzo Alfano, con un indirizzo di saluto. Dialogheranno con l’Autrice sui nuclei tematici della silloge Rosario M. Atria e Marco Scalabrino. Interverrà Daniela Lucentini, che illustrerà in anteprima i motivi della nuova mostra pittorica fruibile a partire da sabato prossimo presso XENIAHOME.

AUTORE. Redazione