Sabato 16 dicembre alle ore 20:00, in occasione della presentazione del calendario AVO 2024, il Teatro Selinus di Castelvetrano ha riaperto i battenti. L’occasione è stata la presentazione del calendario artistico 2024 dal tema “L’EMOZIONE DI RITORNAR BAMBINI PER UN GIORNO”, opera del fotografo artista Castrenze Ezio Fiorenza, opera voluta dall’AVO Associazione Volontari Ospedalieri ODV in collaborazione con Pro Loco Castelvetrano Triscina. L’evento è stato coordinato da Vito D’Antoni ed allietata dalla bravura dell’attore Dario Veca, comico cabarettista.

Alla presentazione, oltre agli autori e organizzatori, erano presenti il Sindaco Enzo Alfano e la Presidente del Consiglio Comunale Vincenza Viola che hanno sostenuto l’iniziativa, Vito Barruzza, infermiere del reparto di oncologia di Castelvetrano, che nel suo intervento, ha spiegato che i motivi della sua partecipazione al calendario sono stati principalmente di solidarietà dell’AVO, proprio per il servizio che svolge e per tali motivi anche altri colleghi e pazienti del reparto hanno deciso di mettersi in gioco. La Dott.ssa Daniela Alba Migliaccio, presidente dell’AVO di Castelvetrano, dopo i ringraziamenti istituzionali, ha dimostrato gratitudine ai soci dell’AVO per avere accolto l’iniziativa di realizzare il calendario proposto dal maestro Castrenze Ezio Fiorenza e che lei in prima persona durante la realizzazione delle foto, ha trascorso momenti di gioia e spensieratezza quelli che ci vuole per ogni socio AVO. L’autore degli scatti Castrenze Ezio Fiorenza, ha spiegato l’ispirazione e l’origine del progetto Audiovisivo dal titolo “I BAMBINI DEGLI ANNI ’6O/’70 ???”

Il video contiene le immagini che, passo dopo passo, descrivono il processo che dallo shooting fotografico si è giunti alla scelta dello scatto finale e quindi alla sua impaginazione grafica. Il pubblico presente è stato intrattenuto dalle battute e dalla maestria cabarettistica di Dario Veca, poliedrico attore capace di relazionarsi con il pubblico, rendendo tutto molto divertente e rilassante.

I calendari distribuiti a fine serata avranno come scopo la raccolta di un fondo che l’AVO destinerà in beneficenza. Punto di distribuzione sarà la LIBRERIA MONDADORI di Castelvetrano nel Sistema delle piazze. Si ringraziano tutti gli sponsor, sia visibili che invisibili, che con la loro azione si sono prodigati dando il loro sostanzioso contributo.

AUTORE. Redazione