A seguito della legge di bilancio 2018 le bollette per consumi nel settore elettrico, gas, idrico cadono in prescrizione entro due anni. Nel caso di fatturazione per consumi risalenti a più di due anni il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza nel documento fiscale di tali importi ma non sempre lo fa pretendendo il pagamento anche di consumi di cui è possibile eccepire la prescrizione. Tale comportamento determina che spesso viene richiesto il pagamento di consumi avvenuti molti anni prima e gli utenti non a conoscenza della nuova normativa, soprattutto categorie deboli, pagano senza rendersi conto che avrebbero potuto avvalersi dell’istituto della prescrizione e quindi utilizzare tali somme per altre esigenze vitali.

Si invitano pertanto gli utenti , che desiderano avere maggiori informazioni al riguardo, di recarsi presso la sede dell’associazione dei consumatori CODICI in Castelvetrano via Milazzo n. 32, muniti delle bollette per consumi anteriori al 31/12/2017, onde verificare la legittimità delle richieste di pagamento e per predisporre eventuale reclamo. CODICI può anche fornire chiarimenti sulle varie voci, non sempre chiare e legittime, indicate nelle fatture telefonando al n. 347/6089153 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00