L’aumento dei casi Covid-19 a Castelvetrano preoccupa, e non poco, il comitato “Orgoglio Castelvetranese e Belicino”: «La gravità di dati lascia pensare che il contagio sia ormai fuori controllo e sfugga a ogni azione di possibile tracciabilità». Per “Orgoglio Castelvetranese” la gravità è data dal fatto che l’1% della popolazione (Castelvetrano conta poco più di 30.000 persone) è affetta dal virus. «Si deve constatare che le misure adottate sinora si sono mostrate del tutto inadeguate e che i responsabili della sanità non hanno potuto o saputo mettere in campo quelle misure necessarie per la tutela della salute pubblica», scrive il Comitato. Ecco perché gli aderenti chiedono provvedimenti eccezionali e determinanti per contenere la pandemia.