Sabato 20 e domenica 21 agosto, alle ore 21.00, presso il Parco Archeologico di Selinunte, si terrà la I^ edizione del “Premio Selinus – Eccellenze Castelvetranesi” 2022, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano. “Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare le “Eccellenze” del tessuto culturale, artistico, sportivo, lavorativo del nostro territorio. – commenta il sindaco Enzo Alfano – Con questo riconoscimento, renderemo merito a tutti quei cittadini che con il loro talento, hanno saputo portare prestigio alla città di Castelvetrano. Le due serate si preannunciano piene di emozioni con gli attori Giancarlo Commare e Fabrizio Ferracane, che abbiamo scelto come destinatari del premio per questa prima edizione.“

Protagonista della prima serata, sabato 20 agosto, sarà l’attore Giancarlo Commare, volto noto delle fiction italiane, che dialogherà con il regista campobellese Piero Indelicato, da anni impegnato nella promozione teatrale su tematiche civili. Dal debutto come ballerino, a idolo degli adolescenti nella serie netflix “Skam Italia”, Commare arriva alla televisione con “Il paradiso delle signore”, che lo fa apprezzare ad un pubblico più vasto. L’esordio cinematografico avviene invece con “Maschile singolare”, a cui seguirà “Blackout love”. Nel 2021, entra nel cast dei sequel di “Sul più bello”, “Ancora più bello” e “Sempre più bello”. Durante la serata, sarà proiettato il film “Rinascere”.

Domenica 21 luglio, sarà premiato l’attore Fabrizio Ferracane, vincitore del Nastro d’argento come migliore attore non protagonista, per la sua magistrale interpretazione di Pippo Calò, nel film di Marco Bellocchio, «Il traditore». Ferracane sarà protagonista di una conversazione con l’assessore Graziella Zizzo, intervallata dalla proiezione di cortometraggi e scene di film, che vedono nel cast lo stesso attore. Oltre al teatro, approda al cinema, recitando in diverse pellicole d’autore, tra cui “Anime nere” di Munzi, che gli è valso le candidature ai David di Donatello, ai Nastri d’argento e Globi d’oro, “Apres la guerre – Dopo la guerra”di Zambrano, “L’ordine delle cose” di Andrea Segre, “Leonora addio” di Taviani, “Ariaferma” di Di Costanzo. In televisione, ha recitato in diverse serie, tra cui “Il capo dei capi”, “Squadra antimafia 2”, “Il Commissario Montalbano”, “Felicia impastato”.

