Nell’incantevole cornice della chiesa di San Domenico, sabato 28 gennaio alle ore 16.30 ha avuto luogo la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Letterario Internazionale “Selinunte”, nato dalla volontà di valorizzare il territorio selinuntino e, nel contempo, di onorare la memoria di tre illustri concittadini distintisi nell’ambito letterario: Rosario Di Bella, Gianni Diecidue e Paola Grassa. L’I.C. Capuana-Pardo, sempre pronto ad accogliere le iniziative fortemente ancorate al tessuto cittadino castelvetranese, così da assicurare esperienze significative agli alunni e alle famiglie facenti parte della comunità scolastica, ha aderito al Concorso con i suoi brillanti allievi. Le alunne Greta Mognarelli e Sofia Mangialomini, di eccezionale bravura, hanno ricevuto una meritatissima “MENZIONE D’ONORE” rispettivamente per “La vita” e “Donne senza volto”, poesie stilisticamente ricche e dal contenuto profondo. Il nostro plauso va agli altri alunni che hanno partecipato con la bravura, l’entusiasmo, l’impegno e l’interesse che li contraddistinguono in ogni attività di studio: Gabriele Cannova, Carol Cardinale, Martina Cascio, Michelle Ciulla, Martina Cuttone, Sara Dilluvio, Francesco Ingrasciotta, Alessio Messina, Chiara Milazzo, Chiara Palminteri, Noemi Spanò, Beatrice Troina. E così pure alle nostre bravissime insegnanti – prof.sse Marilena Cataldo, Giovanna Lo Piano e Laura Santangelo – che con grande competenza e passione hanno accompagnato e sostenuto gli studenti in questa iniziativa dall’alto valore culturale e didattico.

