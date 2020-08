Venerdì 21 agosto alle ore 21, davanti alla sede di “Pensiero Contemporaneo”, l’atelier shop dell’Associazione Selinunte Cunta e Canta che organizza l’evento, a Marinella di Selinunte (a pochi passi dall’ingresso

del parco archeologico) in anteprima nazionale viene presentato il libro di Antonio Pagliaro “Storia terribile delle bambine di Marsala. Il delitto che sconvolse l’Italia intera” (Zolfo Editore). Antonio Pagliaro ne parlerà con Gaetano Savatteri, direttore artistico della rassegna. Un libro che ricostruisce l’indagine e il processo sulla scomparsa e l’uccisione nel 1971 a Marsala di tre bambine. Una vicenda che turbò il Paese che per la prima volta si confrontò con una storia familiare torbida e malsana. Il libro ripercorre passo passo quei giorni, rileggendo i gesti e le parole di protagonisti come Cesare Terranova, Giangiacomo Ciaccio Montalto, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Vincenzo Consolo, Leonardo Sciascia: tutti sulla ribalta di un grande caso nazionale. Letture di Ignazio Marchese

Sabato 22 agosto, sempre alle ore 21, davanti a “Pensiero Contemporaneo” si apre la mostra di Mark Art, il pittore degli angeli, con le sue tele visionarie ed ispirate. Mark Art realizzerà un’opera estemporanea durante la serata che vedrà gli interventi dell’attore Salvo Piparo, di Ignazio Marchese e di Gaetano Savatteri sui pini di Castelvetrano, due enormi alberi tagliati per ritorsione dalla mafia e trasformati da Umberto Leone e Ute Pyka in una scultura

permanente.

Domenica 23 agosto, ore 21, “Pensiero Contemporaneo” sarà assegnato il premio Pino Veneziano al poeta Nino De Vita e alla scrittrice Maria Attanasio. Recital delle poesie di De Vita. Valeria Contadino legge passi dall’ultimo libro di Maria Attanasio. Il premio è dedicato alla memoria di Pino Veneziano, cantante autodidatta che dalla spiaggia di Selinunte fece sentire la sua musica e la sua voce, affascinando personaggi come Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Jorge Luis Borges.

La manifestazione è patrocinata dall’Assessorato Sport Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, dall’Ente Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria e dal Comune di Castelvetrano

Per informazioni

Umberto Leone + 393395910804

Ignazio Marchese + 393334662130

Mail selinuncec@gmail.com