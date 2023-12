Tornano da Palermo con un tris di medaglie d’argento gli allievi dell’Istituto “Virgilio Titone” di Castelvetrano che hanno partecipato al VIII edizione del concorso per gli istituti alberghieri “Premio Cascino”. Gli allievi hanno gareggiato nei tre settori professionali di accoglienza turistica, cucina e sala – bar.

L’allieva Sara Cinà, del settore accoglienza turistica, ha preparato un percorso enogastronomico in lingua francese intitolato “Les beautés de la Sicilie“; l’allieva Giulia Maggio, del settore sala -bar un cocktail long drink dal nome “Sicilia Bedda” che ha come principale ingrediente il vino Marsala. Per il settore cuochi, invece, l’allievo Alecsandro Apetroae ha gareggiato presentando un main course “Sandwich di triglia abbuttunatu con sfera di cous cous con cuore di tartare di gambero rosso di Mazara”.

Nonostante per gli allievi dell’istituto Castelvetranese fosse la prima esperienza in concorso, le performance sono state di alto livello e l’esperienza maturata potrà essere sicuramente spesa per le prossime competizioni tra scuole alberghiere e per il futuro della loro formazione professionale.







