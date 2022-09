Domenica a Partanna si svolgerà la prima edizione del “Premio 91028”: alle ore 21 sù il sipario sul palco allestito presso l’atrio del Castello Grifeo. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale “Ciuri”, presieduta da Filippo Peralta, in collaborazione con la rivista culturale on line “Loft Cultura”, col patrocinio del Comune, Assessorato regionale al turismo e Unione dei Comuni del Belìce, è dedicato alle eccellenze del territorio partannese che, attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare in auge il nome di Partanna.

“Siamo lieti di vivere tutti assieme un evento dedicato alle eccellenze partannesi nei vari ambiti – dice il sindaco Nicolò Catania – un Premio che gratifica quanti si sono spesi nel tempo con abnegazione per la migliore visibilità della nostra città. Premiare le professionalità e valorizzare le competenze è un’azione in cui crediamo da sempre. Siamo certi che la serata offrirà momenti di grande emozione”. “Dare vita all’iniziativa nella città di Partanna – dice Filippo Peralta – in cui già negli altri anni abbiamo portato avanti manifestazioni culturali dialogando al meglio con l’Amministrazione comunale, è motivo di orgoglio”. L’evento sarà presentato da Ninny Bornice e Jana Cardinale.