Tre persone e due enti che hanno promosso positivamente il nome di Campobello di Mazara nel mondo. È stato assegnato nel corso di una serata-spettacolo al cineteatro Olimpia di Campobello di Mazara il “Premio 91021” alla sua prima edizione, organizzato dalla Pro Loco di Campobello di Mazara e delle frazioni, dall’associazione “Ciuri”, col patrocinio del Comune. Il sindaco Giuseppe Castiglione ha consegnato il Premio a don Pietro Pisciotta, presbitero della Diocesi di Mazara del Vallo, storico e scrittore. Per 50 anni don Pisciotta è stato parroco a Campobello e ha insegnato al Liceo di Mazara del Vallo. Oggi è Presidente dell’Accademia selinuntina di scienze, lettere e arti. Il consigliere Pro Loco Caterina Giorgi ha consegnato il Premio al cantautore Giuseppe Anastasi, docente al CET di Mogol e autore di numerosi brani interpretati da Arisa. Premio anche a Francesco Cappuzzo, il giovane palermitano campione mondiale di wing foil che ha scelto “Capo Puzziteddu” (Torretta Granitola) come “casa” e campo d’allenamento.

Il “Premio 91021” è stato consegnato dal Presidente della Pro Loco Max Firreri al Cnr-Ias di Torretta Granitola, l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino: a ritirarlo è stato il responsabile della sede Giorgio Tranchida insieme a un gruppo di ricercatori e tecnici. Premio anche all’Oasi di Torretta, il centro riabilitativo per diversamente abili, guidato dal 1994 dal presidente Giuseppe Signorello. Un sesto Premio è stato consegnato alla memoria di Nino Buffa, morto nel 1968. Buffa è stato medico ed è stato sindaco del Comune di Campobello di Mazara, dal 1° ottobre 1961 al 2 ottobre 1965. Presso l’ente locale ricoprì, in precedenza, anche l’incarico di Commissario regionale, dal 1° agosto 1960 al 26 novembre dello stesso anno. A ritirare il Premio è stato il figlio Giacomo Buffa. Una menzione speciale è stata assegnata ai regolaristi campobellesi che hanno vinto la “Targa Florio 2023” e ai partecipanti alla prima edizione del “Nocellara Expo”, svoltosi il 5 novembre scorso a Campobello.

AUTORE. Redazione