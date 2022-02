ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è concluso, venerdì 11 febbraio, il progetto di PCTO “L’Azienda a Scuola” che ha coinvolto le classi IV B SIA e IV C AFM dell’Istituto Ferrigno-Accardi di Castelvetrano. Il progetto, della durata di 40 ore, la cui finalità è agevolare il processo di interazione Scuola-Lavoro, è basato su un modo innovativo di intendere le ESPERIENZE, attraverso una didattica attenta alle competenze trasversali e al territorio. Affidato all’esperto esterno dott. Giuseppe Mizio, Senior Sales & data Consulent, ha visto la partecipazione di un team di manager e consulenti aziendali con competenze nei settori del sales & data management, del marketing, delle risorse umane, della finanza e dell’amministrazione per progettare e sperimentare nuove vie di formazione. I discenti hanno sviluppato le competenze necessarie per orientarsi nei nuovi scenari lavorativi.

Nel corso dell’evento finale, i team partecipanti hanno presentato i loro lavori a una giuria formata dalla dott.ssa Caterina Buffa, Dirigente Scolastico dell’Istituto, dal dott. Vito Pellegrino, Presidente di Sicindustria delegazione territoriale di Trapani, e dalla prof.ssa Marilisa Figuccia, responsabile PCTO per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani. Better Mind – Team è meglio, composto da Pietro Junior Corrado, Erika Cusumano, Alessio Indelicato e Matteo Titone della classe IV B SIA, è stato premiato come miglior team ricevendo dei buoni messi in palio da Keidea Srl e Mondadori Point di Castelvetrano; il premio è stato consegnato dal dott. Vito Pellegrino. L’esperto esterno Giuseppe Mizio ha assegnato il premio di miglior studente del corso a Erika Cusumano con la seguente motivazione: “Ha partecipato al progetto con impegno costante e senso di responsabilità e ha saputo motivare il proprio team dimostrando ottime capacità di leadership”; il premio, un buono da 300 euro messo in palio dall’azienda Senso srl di Milano per la quale è intervenuta in videoconferenza la dott.ssa Elisa Mancini, senior HR Manager, è stato consegnato dalla Dirigente dell’Istituto Ferrigno-Accardi.

AUTORE. Redazione