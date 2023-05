ASCOLTA L'ARTICOLO

Sorteggiati i vincitori delle crociere messe in palio dalla farmacia Cardella di Castelvetrano. Come cliente storica della farmacia al civico 80 di Via Milazzo, è stata premiata la signora Rosamaria Filippone di Castelvetrano, con l’estrazione dello scorso 3 gennaio invece ha vinto un giovane di Santa Ninfa, Piero Zichichi. Per i due fortunati una vacanza sul Mediterraneo a bordo di Costa Smeralda.

Ogni anno la farmacia gestita dalla famiglia Cardella-Palazzotto mette in palio ricchi premi per i propri clienti da tutta la Valle del Belice. Grande emozione per il signora Filippone che sognava da una vita di fare una crociera con il proprio marito. Attendeva la pensione per avverare questo sogno che adesso è possibile grazie al premio ricevuto. Il giovane Zichichi invece ha ricevuto la notizia del premio con grande stupore: “E’ la prima volta che vinco qualcosa in vita mia” queste le sue parole durante il momento della consegna.

Il concorso è stato organizzato dalla farmacia in accordo con l’agenzia Easy Holiday di Castelvetrano. “Ignazio Riti si è rivelato un professionista a 360° – così Daria Palazzotto, titolare della farmacia – Con la sua agenzia ci ha aiutato a permettere che tutto questo prendesse realmente forma. Un ringraziamento particolare al mio staff sempre presente, sempre solare!”

