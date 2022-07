ASCOLTA L'ARTICOLO

Lunedì 11 luglio 2022 nella Biblioteca dell’Istituto Superiore G. B. FERRIGNO-V.ACCARDI di Castelvetrano la Dirigente, Dott.ssa Caterina Buffa, ha consegnato attestati di riconoscimento a tre allievi che sono stati promossi con tutti 10 in pagella, distinguendosi per capacità, impegno e proficua partecipazione al complesso delle attività scolastiche. Si tratta di Roberta Maria Verghetti e Giuseppe D’Agostino della IV ^ A SIA e Vincenzo Matthias Briganò della III ^ A SIA. I tre studenti hanno inoltre ricevuto in premio un percorso EIPASS per poter conseguire gratuitamente un titolo europeo informatico. In occasione della premiazione, la Dott.ssa Buffa ha espresso grande soddisfazione per i brillanti risultati dei ragazzi e si è complimentata con i genitori e gli insegnanti presenti sottolineando la qualità del percorso formativo e l’efficacia della collaborazione tra scuola e famiglia.

AUTORE. Redazione