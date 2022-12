ASCOLTA L'ARTICOLO

Un aereo militare sarebbe precipitato in fase di rientro alla base di Birgi a circa tre chilometri dall’aeroporto. Da un articolo di Laura Spanò per il Giornale di Sicilia, si tratterebbe di un caccia “Eurofighter” del 37° Stormo. Stava atterrando, quando è accaduto l’incidente, il velivolo sarebbe precipitato nelle adiacenze del Ponte Granatello. Lo confermano fonti dello scalo civile aggiungendo che nella zona sono in corso ricerche anche con l’ausilio di un elicottero. L’aeroporto di Trapani Birgi è ai livelli massimi di allerta. L’incidente aereo ha comportato il blocco dei voli in partenza ed in arrivo. Si cercano i resti dell’aereo, e si cerca anche di capire se il pilota sia riuscito a salvarsi.

AUTORE. Redazione