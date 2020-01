L’amministrazione della Casa di Cura “VITTORIA” di Castelvetrano è lieta di comunicare all’utenza di tutto il Belice che sono stati potenziati i servizi offerti dell’ambulatorio polispecialistico presso la sede di Viale dei Templi. La struttura è dotata infatti di apparecchiature di tecnologia all’avanguardia ed eccellenza specialistica, tra i quali, il nuovissimo O-Scan, un sistema di Risonanza Magnetica articolare con altissima qualità d’immagine per una diagnosi accurata. Presso l’ambulatorio della Casa di Cura VITTORIA è possibile inoltre eseguire i seguenti esami diagnostici: Radiografia, Mammografia, Ortopantomografia (OPT), Densitometria Ossea (DE XA), Telecranio, Ecografia, Ecocolordoppler, Ecocardiografia, Elettromiografia.

La struttura è autorizzata per l’erogazione, in regime di solvenza, delle seguenti discipline specialistiche: chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, cardiologia, chirurgia generale e proctologia, chirurgia vascolare, dermatologia, geriatria, ginecologia, neurologia, ortopedia, reumatologia, urologia.

L’implementazione dei servizi ambulatoriali e di radiodiagnostica sono un ulteriore importante passo della Casa di Cura Riabilitativa che alla fine del 2018 ha siglato con l’ASP Trapani un addendum contrattuale che ha portato a 40, i posti letto in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, rispetto ai 25 del precedente accordo. La struttura, nata come “Vanico”, costruita tra il 2007 e il 2009, dispone di 96 posti letto di Riabilitazione Specialistica, distribuiti su due piani in 52 camere di degenza, provviste di tutti i servizi necessari ai pazienti.

