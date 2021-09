ASCOLTA L'ARTICOLO

Prenderanno il via la prossima settimana le attività offerte da Postural Center Castelvetrano. Fondato nel 2007 da Francesca Velardo, dottoressa in Scienze Motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, il centro in tutti questi anni si è confermato un punto di riferimento per il trattamento e la rieducazione delle principali alterazioni dell’apparato locomotore, attraverso l’esercizio fisico come strumento di prevenzione e rieducazione.

Nei nuovissimi locali di via Giovanni Paolo II (lottizzazione Cerasa). adolescenti, adulti e anziani saranno seguiti da personale specializzato in programmi rieducativi, finalizzati alla prevenzione, al recupero e al mantenimento psico-fisico attraverso valutazione posturale, corsi di ginnastica posturale sia individuale che di gruppo, attività motoria preventiva e adattata. Tra i servizi offerti anche: recupero funzionale e riatletizzazione post fisioterapica e post infortuni, ginnastica dolce, ginnastica in gravidanza, educazione motoria da 3 a 10 anni anche con disabilità, ginnastica over 65 anni, corsi di pilates e yoga e corsi di total body e allenamento funzionale.

Nella nuovissima sede appena costruita e provvista di ampi spazi interni ed esterni, gli utenti potranno usufruire in modo personalizzato dei servizi offerti. Saranno, inoltre, potenziati i progetti che da sei anni Postural Center realizza per i ragazzi con disabilità, in collaborazione con l’associazione “Con noi e dopo di noi” Onlus, come quelli di “continuità scolastica” e i laboratori creativi.

Ed infine saranno attivati corsi indoor rowing , canottaggio simulato su specifici ergometri , anche per soggetti con disabilità, seguiti da personale specializzato. Quanto prima saranno attivati anche prestazioni di servizi per studi di medicina fisica e riabilitativa, di medicina interna ed altre specializzazioni mediche e paramediche che potranno così fornire prescrizioni individualizzate fornendo non solo consulenza per la terapia medica ma anche del “farmaco” esercizio fisico in modo da contribuire con ulteriori effetti protettivi, riducendo il rischio di riacutizzazioni di patologie e nuove ospedalizzazioni.

Obiettivo primario di tutte le attività del Postural Center Castelvetrano continua ad essere di migliorare la percezione della colonna vertebrale, degli arti superiori e inferiori e le posizioni che queste parti del corpo assumono nello spazio, considerando la ginnastica una vera e propria terapia.

Saranno infatti trattati, come da sempre, soggetti con mal di schiena, lombosciatalgia, cervicalgia, dolori articolari, scapole alate, dorso curvo, ipercifosi, scoliosi, insufficienza respiratoria, ernie discali, piedi piatti e soggetti con patologie croniche (malattie cardiovascolari, diabete, obesità, osteoporosi, fibromialgia, parkinson, alzheimer) con apposita prescrizione di esercizio fisico eseguita dal medico, sotto il controllo di specialisti di scienze motorie in attività fisica con queste particolari condizioni cliniche, per migliorare la loro salute e rallentare l’avanzamento delle patologie.

Per info. 339 182 2129

