Un giovane di 33 anni è stato denunciato per epidemia colposa per aver deciso di prendere un aereo da Palermo a Milano pur sapendo di essere positivo al Covid-19. Se sul volo non è scoppiato un focolaio è soprattutto grazie allo spirito d’osservazione di una donna, anche lei palermitana, che ha riconosciuto il “positivo” in aeroporto e ha chiamato gli agenti della polaria (la polizia di Stato in servizio negli aeroporti). La notizia è stata riportata da palermo.repubblica.it

Gli agenti hanno portato l’uomo nell’area test-Covid dove è stata confermata la positività L’uomo è stato multato e denunciato per epidemia colposa.