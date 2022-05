ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno deferito in stato di libertà un 35enne del posto per le ipotesi di reato di guida sotto l’influenza di alcol, danneggiamento e resistenza a un Pubblico Ufficiale.

In particolare, nel corso dei consequenziali accertamenti a seguito di incidente stradale, i Carabinieri hanno sottoposto ad alcol-test con l’apparecchiatura in dotazione, il 35enne che si trovava alla guida di una delle due automobili coinvolte nel sinistro. Nell’occasione, lo stesso è risultato avere un tasso alcolemico di molto superiore alla soglia con rilevanza penale.

Per il proseguo delle attività investigative, l’uomo è stato condotto presso gli Uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelvetrano dove avrebbe opposto resistenza all’operato dei militari dell’Arma, tra l’altro, colpendo con dei pugni il vetro di una bacheca che andava in frantumi.

A seguito di tale circostanza, l’uomo è stato condotto presso il locale Pronto Soccorso dove gli è stata riscontrata una lieve escoriazione provocata da un frammento di vetro.

In considerazione dei gravi indizi di reità emersi nell’ambito degli accertamenti svolti, i Carabinieri hanno denunciato l’uomo alla competente Autorità Giudiziaria procedendo, inoltre, al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA

