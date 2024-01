Una prospettiva inedita sulla storia della Sicilia si svelerà mercoledì 24 gennaio alle ore 17:00 presso l’Auditorium “Ninni Fiore” di Castelvetrano. Il regista e autore Maurizio Castagna presenterà il suo docufilm “Portella della Ginestra – Una storia di potere, mafia e geopolitica”, un viaggio affascinante nei meandri degli avvenimenti che hanno segnato il secondo dopoguerra nell’isola.

Il docufilm, frutto dell’ispirazione di Castagna, noto per il suo saggio “Montelepre Caput Mundi”, non solo getta nuova luce sui fatti storici, ma esplora le complesse implicazioni geostrategiche delle potenze alleate nella Sicilia postbellica. Il focus dell’opera è sulla strage di Portella della Ginestra, l’eccidio commesso il 1º maggio 1947 nel territorio di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, da parte della banda criminale di Salvatore Giuliano, che sparò contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando undici morti e numerosi feriti.

La presentazione sarà arricchita dai saluti del Sindaco di Castelvetrano, dott. Enzo Alfano, e da un’introduzione a cura dell’Ing. Danilo La Rocca dell’APS Sicilia Catalunja.

La Chiesa di Sant’Agostino, sita in via Garibaldi 65, sarà la cornice suggestiva per questa serata di approfondimento storico. Un luogo intriso di storia che si presta perfettamente a ospitare un evento dedicato alla riflessione e al confronto aperto. La presentazione sarà seguita da un dibattito in cui il pubblico avrà l’opportunità di interagire direttamente con il regista e gli ospiti presenti. L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro che desiderano immergersi in una storia spesso trascurata, ma di vitale importanza per comprendere il tessuto storico e sociale della Sicilia.

AUTORE. Giacomo Moceri