Il campo sportivo “Franco Lombardo” nessuno lo vuole e ora anche il cancello è stato spalancato. A farlo sono stati ignoti, mentre la manutenzione spetta al Comune, proprietario dell’immobile. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Alfano per due volte ha pubblicato un bando per l’affidamento: la società che lo avrebbe preso in gestione doveva pagare un canone annuo e farsi carico degli allacci idrici ed elettrici. Ai due bandi non si è presentato nessuno. Nel frattempo il campo ha necessità di interventi di riqualificazione. Ecco perché il Comune, a ottobre scorso, ha partecipato al bando “Sport e periferie” pubblicato dal Governo: «Per quell’impianto è stato presentato un progetto di riconversione del campo da gioco da sterrato in erba sintetica – spiega l’assessore Filippo Foscari – insieme a interventi di riqualificazione». Da Roma, ad oggi, non è arrivata nessuna notizia.