Momenti di stupore, ieri sera, a Castelvetrano. Nei pressi della Porta di Mare alcuni passanti hanno visto a spasso in solitario un esemplare di pony. L’animale è stato bloccato poi da alcuni passanti in via Rosolino Pilo. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che hanno avviato le ricerche per identificare il titolare dell’animale. Dopo alcune verifiche è stato possibile ricostruire il percorso che il pony avrebbe fatto: nelle vie cittadine sarebbe arrivato dalla via Errante vecchia. Fortunatamente il recupero e la riconsegna al legittimo proprietario sono avvenuti senza alcun incidente.

AUTORE. Redazione