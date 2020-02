Alla Corte di Re Letturino, un pomeriggio di magia! Re Letturino torna ad incontrare i nostri bambini nella corte che porta il suo nome! E questa volta, al suo seguito ci saranno letture di magia, scienza e fantasia e anche qualche strano e interessante personaggio che di scienza se ne intende veramente tanto!

Per bambini curiosi, apprendisti maghi e futuri scienziati, l’appuntamento alla Corte è per domenica 9 febbraio, ore 17, presso i saloni della Pro Loco in pzza Umberto. Abracadabra a tutti voi!