L’assicurazione è un contratto che viene stipulato con un’agenzia e permette di ottenere il risarcimento dei danni subiti o causati, senza dover intaccare il proprio patrimonio o fare dei debiti con le banche.

L’assicurazione più conosciuta è sicuramente l’RC Auto in quanto è obbligatoria per circolare in strada, ma esistono moltissimi tipi di polizze che non coprono esclusivamente i conducenti ma tutelano il soggetto anche in caso di infortuni sul lavoro, incidenti che avvengono per strada, la propria casa, la vita, la responsabilità professionale, i viaggi, gli animali domestici e molto altro.

La tendenza attuale è quella di scegliere delle assicurazioni online, che consentono di stipulare il contratto tramite PC o tablet, senza recarsi in una filiale fisica, per questo una buona idea è quella di conoscere qualcosa di più relativamente a queste soluzioni.

Come trovare le migliori assicurazioni online

Le assicurazioni online, parallelamente a quelle offerte dalle compagnie che operano sul territorio, consentono di coprire chi le stipula da differenti danni in cambio di un cosiddetto premio assicurativo, quindi una somma da corrispondere mensilmente o annualmente. In questo modo si può avere la certezza di non dover contribuire in caso di incidenti o danneggiamenti subiti da terzi.

Scegliere di stipulare un’assicurazione online consente anche di poter confrontare facilmente le varie offerte. Questa operazione può essere effettuata su portali di comparazione come, esempio, 6sicuro (sito web: www.6sicuro.it), dove, seguendo una procedura guidata, è possibile anche calcolare un preventivo in modo gratuito e veloce. In questo modo sarà più facile individuare la polizza assicurativa più in linea con le proprie esigenze.

Come una polizza tradizionale il costo della pratica, la franchigia, cioè la minima quota che viene coperta, e il massimale, il capitale massimo che viene rimborsato, dipendono dal contratto che si sottoscrive.

La comodità di selezionare un’assicurazione online è quella di non doversi recare in una filiale ma poter gestire il contratto da PC, tablet o smartphone sia relativamente alla sottoscrizione ma anche riguardo al pagamento e alla selezione delle differenti opzioni.

Perché scegliere un’assicurazione online?

I vantaggi di scegliere le assicurazioni online sono molti, primo tra tutti è sicuramente il prezzo, infatti, molte volte le soluzioni che si trovano in rete hanno dei costi maggiormente contenuti e offrono i medesimi benefici di quelle stipulate nelle filiali presenti sul territorio, in quanto si abbattono le spese relative all’intermediazione e alla gestione della pratica.

La possibilità di operare tramite l’app o la propria pagina personale, inoltre, consente di accorciare di molto i tempi: non bisogna ritagliarsi degli attimi per recarsi in filiale ma si possono fare pagamenti o dedicarsi ad attività che riguardano la propria assicurazione nei momenti morti della giornata, senza spostarsi da casa.

Selezionando le realtà che operano in rete per sottoscrivere la propria polizza si avranno le medesime garanzie e il contratto avrà comunque valenza legale, inoltre, rivolgendosi a realtà che operano su internet si possono personalizzare a piacimento le opzioni. Non si deve necessariamente aderire a dei pacchetti preimpostati ma durante la selezione si possono modificare fattori o aggiungere coperture, così da avere un prodotto che sia davvero affine a ciò di cui si ha bisogno.

Qualora si decida di sottoscrivere un’assicurazione online, inoltre, è bene sapere che la procedura da seguire è molto facile: lo scambio di documenti viene fatto in maniera digitalizzata e si ottiene immediatamente, nell’attesa che arrivi il contratto definitivo, un foglio provvisorio che ha valenza legale e dimostra l’effettiva stipula del contratto.

AUTORE. Claudia Bianco