Ogni automobile dev’essere tutelata da una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, ovvero per tutto quanto potrebbe accadere a oggetti o terze persone in caso di sinistro.

Si tratta di una polizza obbligatoria dal 1971, regolata dall’articolo 122 del Codice della Strada, e offre un supporto economico importante agli automobilisti che rimangono coinvolti in incidenti stradali.

Ovviamente, per usufruire al meglio dei vantaggi delle assicurazioni auto è importante scegliere il prodotto giusto, così come valutare di personalizzare la copertura con determinate garanzie accessorie e sapere cosa fare per proteggersi a 360 gradi anche quando si viaggia all’estero con il proprio veicolo.

Come scegliere l’assicurazione auto

Naturalmente, per avvalersi di una polizza in grado di impattare in modo sostenibile sul proprio budget è importante compiere la scelta giusta, valutando con attenzione le diverse proposte attualmente disponibili sul mercato assicurativo.

Si tratta di un’operazione che, al giorno d’oggi, può essere effettuata in pochi click direttamente online, avvalendosi dei servizi messi a disposizione da appositi siti di comparazione. Si tratta di portali specializzati come Facile.it, vero e proprio punto di riferimento del settore dov’è possibile mettere a confronto le assicurazioni auto più interessanti del momento in modo semplice e veloce.

In questo modo si ha l’opportunità di effettuare una scelta del tutto consapevole, dopo aver analizzato con cura caratteristiche e tariffe delle proposte delle migliori compagnie assicurative del settore.

Accrescere il livello di tutela con le garanzie accessorie

Per tutelarsi da ogni tipo imprevisto quando si viaggia con la propria auto è possibile valutare di inserire nel contratto anche determinate garanzie accessorie con cui ampliare la tutela offerta dalla propria polizza RC Auto, così da personalizzarla in base allo stile di guida e al tipo di utilizzo dell’auto.

Si può quindi proteggere l’auto dal rischio di furto o dai danni causati da incendi, eventi naturali e atti vandalici, sostituire un cristallo danneggiato o frantumato e tutelare il conducente dalle conseguenze di eventuali infortuni.

La gamma di coperture accessorie può variare leggermente da una compagnia all’altra, sia nelle combinazioni che nel prezzo. Spesso viene offerta anche la tutela legale, molto utile in tutti i casi di controversia a seguito di sinistro, e l’assistenza su strada, indispensabile per chi viaggia molto per lavoro e desidera maggiore sicurezza.

È bene valutare sempre con attenzione di quali coperture accessorie si potrebbe avere bisogno, al fine di attivarle in contemporanea alla polizza RC Auto.

Un elemento di cui è importante tenere conto è l’obbligo di disdire anticipatamente le polizze relativa alle garanzie accessorie: infatti, la copertura RC per auto e altri veicoli è obbligatoria e, qualora si voglia disdirla per cambiare compagnia, è sufficiente lasciarla scadere. Diversamente, le coperture accessorie si rinnovano automaticamente, e nel caso in cui si voglia cambiare compagnia, è necessario inoltrare disdetta secondo le tempistiche stabilite dal contratto.

Come funziona l’assicurazione auto quando si viaggia all’estero?

L’assicurazione RC auto e le relative garanzie accessorie coprono le spese legate a danni provocati da sinistri o altri imprevisti non soltanto sul territorio italiano ma anche in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Questo significa che stipulare una polizza auto permette di spostarsi con tranquillità anche quando si compie un viaggio on the road all’interno dei Paesi UE: in queste circostanze, infatti, per usufruire delle coperture è solo necessario portare con sé il certificato di assicurazione.

In caso di spostamenti all’estero in Paesi extra UE, invece, è necessario dotarsi dell’apposita carta verde, vale a dire il certificato internazionale di assicurazione che viene rilasciato dalla propria compagnia assicurativa in queste specifiche occasioni.

AUTORE. Claudia Bianco