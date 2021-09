ASCOLTA L'ARTICOLO

Oggi a Palermo gli agenti della Polizia locale di Salemi hanno conseguito il brevetto tedesco in atletica leggera, portando a casa 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Gli agenti si sono cimentati in 4 prove: nuoto, salto da fermo, salto in alto e 3 mila metri (quest’ultima prova vinta da Ignazio Caruccio in 11 minuti e 38 secondi). Alla sessione 2021, unica su Palermo tra le Forze armate e di Polizia, i vigili urbani di Salemi erano gli unici partecipanti della Sicilia. Del gruppo hanno fatto parte il comandante Luigi Alessi, Ignazio Caruccio, Peter Leo Cardillo, Gilda Cammarata e Anita Cusenza. Per la prova di oggi il gruppo atletico si è preparato con allenamenti svoltisi presso lo stadio comunale di Salemi e la palestra dell’istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi”.