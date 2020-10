Sono iniziate oggi le attività di trasloco degli uffici della Polizia Municipale di Castelvetrano. Con l’ausilio di una ditta specializzata, si stanno in queste ore spostando gli allestimenti dalla precedente sede di via Piersanti Mattarella alla nuova sede nel centro polifunzionale nel quartiere Belvedere (realizzato con i “Contratti di Quartiere” per la riqualificazione del rione Belvedere e rimasto in disuso per diversi anni).

I nuovi locali sono stati oggetto negli scorsi mesi di un intervento per lavori aggiuntivi, approvati dalla Giunta Municipale, che sono serviti per realizzare un locale d’ingresso con muretto basso per delineare una sala attesa, un locale da adibire a Ufficio verbali e poi chiudere i corridoi con opportune porte tagliafuoco. Era stato anche necessario realizzare un nuovo quadro elettrico con le relative linee di collegamento.

“Si tratta di un provvedimento adottato dalla nostra Amministrazione comunale che finalmente trova attuazione – ha commentato il sindaco Enzo Alfano – Il centro polifunzionale si trova in un luogo strategico per un adeguato servizio per la città e le frazioni marinare. I precedenti locali non erano idonei ed il trasferimento era necessario”

