ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella giornata del 7 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, su proposta del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha determinato la promozione, su tutto il territorio nazionale, di Funzionari meritevoli e di coloro i quali hanno maturato gli anni di servizio necessari al transito alla qualifica superiore.

Gli importanti provvedimenti hanno interessato anche cinque Funzionari in servizio presso la Questura di Trapani. È stata promossa alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato il Vice Questore Dr.ssa Mariliana Tumino, attuale Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, la quale, negli anni precedenti di carriera, ha rivestito prestigiosi incarichi come quello di Capo di Gabinetto delle Questure di Ragusa e Cagliari. Sono state, altresì, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ulteriori promozioni tra i funzionari presenti presso la Questura ed i Commissariati distaccati della provincia: in particolare il Dr. Giovanni Modica, attuale dirigente dell’Ufficio Immigrazione, è stato nominato Vice Questore della Polizia di Stato, mentre la Dr.ssa Laura Cavasino, Dirigente del Commissariato di P.S. di Castelvetrano, da Commissario Capo (qualifica apicale dei funzionari direttivi) è stata promossa a Vice Questore Aggiunto, acquisendo, dunque, il grado dirigenziale.

Nella stessa seduta sono stati poi nominati Commissari Capo Cinzia Castiglione, Vice Dirigente del Commissariato di P.S. di Alcamo e il Dr. Salvatore Biondo, che riveste il medesimo incarico presso il Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo.

Le nomine rappresentano un riconoscimento ed una rinnovata attenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza nei confronti della Questura di Trapani e dei Funzionari assegnati che hanno dimostrato professionalità, competenze e capacità tanto nella direzione degli uffici cui gli stessi sono preposti quanto nella gestione di eventi complessi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, sovente legati, in questa provincia, all’incessante fenomeno migratorio.

Il Questore Salvatore La Rosa, oltre a congratularsi con i Funzionari promossi, ha loro augurato un buon lavoro sempre al servizio dei cittadini e vicini alla gente per la sicurezza di tutti.

AUTORE. Comunicato Stampa