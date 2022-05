ASCOLTA L'ARTICOLO

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 20 maggio 2022 è pubblicato il concorso pubblico per l’assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 21 maggio 2022 alle ore 23.59 del 20 giugno 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).

bando-di-concorso-1381-allievi-agenti-ris-vfp.pdf

istruzioni-per-la-trasmissione-della-documentazione-tramite-pec.pdf

guida-1381-vfp-2022.pdf

AUTORE. Redazione