Botta e risposta tra l’assessore comunale di Campobello di Mazara Giovanni Palermo e il movimento politico “Campobello nuova”, il cui referente è l’ex sindaco Giuseppe Stallone. La polemica è nata dopo che lo scorso dicembre l’assessore ha postato sul suo profilo Facebook una dichiarazione inerente il movimento che più volte è intervenuto su disservizi pubblicando post su Facebook. L’assessore Palermo ha scritto: «Se qualcuno pensa che sol perché pubblica qualche post e si illude che ciò possa determinare un intervento da parte della civica amministrazione di cui mi onoro di essere parte integrante oltre che direttamente interessato nella qualità di assessore all’ambiente, preciso semmai che le segnalazioni di sedicenti appartenenti a ipotetici movimenti eventualmente produrrebbero effetti totalmente opposti. Ovvero, proprio perché segnalati da costoro non avrebbero certamente priorità o troverebbero soluzione». Palermo ha aggiunto: «Chiunque voglia illudervi, quindi, che un semplice e insignificante post su Facebook possa sortire effetti vi illude e vi prende in giro».

La replica dell’ex sindaco Giuseppe Stallone non s’è fatta attendere. «Purtroppo abbiamo dovuto registrare, nella foga di straparlare dell’assessore, una esplicita minaccia verso coloro i quali, per amplificare le loro rivendicazioni, si sono e si volessero rivolgere al nostro movimento, per nulla sedicente, nella misura in cui tale procedura porterebbe ad effetti totalmente opposti, cioè il diniego di intervento perché l’istanza verrebbe mediata da persone o movimenti non in linea con l’amministrazione comunale», ha scritto Stallone. L’ex sindaco è stato esperto dell’attuale primo cittadino Giuseppe Castiglione. «È un incarico che ho svolto con professionalità e risultati tangibili», ha chiarito Stallone.

AUTORE. Redazione