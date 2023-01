«Il 2022 si porta via anche il dissesto finanziario del Comune e con la fine di questo l’ente potrà dare serenità ai tanti contrattisti precari». Lo dice il sindaco Enzo Alfano nel suo audiomessaggio per il nuovo anno che pubblichiamo nella nostra nuova sezione podcast oggi, primo giorno del 2023. Per il nuovo anno che ci accingiamo a vivere, il sindaco ha ribadito la necessità di puntare sul turismo, «principale industria della nostra cittadina».

AUTORE. Redazione