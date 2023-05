La carenza di medici e personale negli ospedali di Trapani e Castelvetrano è «preoccupante». A dirlo è la Funzione pubblica della Cgil Trapani che, da oltre un anno, chiede al Commissario dell’Asp Trapani Vincenzo Spera di potenziare gli organici di alcuni reparti delle due strutture ospedaliere. Per Castelvetrano la carenza di medici e personale sanitario si registra, soprattutto, per i reparti di Medicina, Nefrologia e Chirurgia. «Gli ospedali – dice la segretaria provinciale della Fp Cgil, Caterina Tusa – sono in sofferenza, ma, a oggi, le gravi criticità che abbiamo denunciato non hanno trovato alcuna soluzione».

A Castelvetrano, continua la Fp Cgil, bisogna registrare anche la scelta di declassare il reparto di Chirurgia , «punto di riferimento per il territorio». Secondo la Fp Cgil «il progressivo depauperamento dell’ambito sanitario pubblico rappresenta una ghiotta opportunità per l’imprenditoria sanitaria privata che potrebbe ottenerne promettenti profitti».

Anche al “Sant’Antonio Abate” di Trapani si registra il “caso” del reparto di Medicina. La Fp Cgil denuncia il fatto che si sono registrati alcuni casi di ricovero in sovrannumero rispetto ai posti disponibili. «All’ospedale di Trapani – dice la segretaria Tusa – vengono disattese le norme e i pazienti sono ospedalizzati in barella, in sedia a rotelle e persino ricoverati, in appoggio, in altri reparti, rispetto a quello di appartenenza».