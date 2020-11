Natale Li Causi è una delle tante persone che questa mattina hanno reso omaggio ai propri defunti presso il cimitero di Castelvetrano. Con la mascherina sempre indossata e dopo il controllo della temperatura all’accesso si è diretto verso la tomba dei propri cari. Ha ripulito la sepoltura di famiglia e raccolto le erbacce. Non ha trovato però un cassonetto disponibile ed è tornato a casa con il sacchetto di rifiuti pieno.

“Ho trovato il cimitero in pessime condizioni e rifiuti accatastati in alcuni punti – ha raccontato Li Causi alla nostra redazione – Non sono riuscito a trovare nemmeno un bidone per la spazzatura vicino ai loculi. Ho notato alcuni cassonetti già pieni nei pressi dell’entrata. Penso alle persone più anziane che avranno sicuramente difficoltà a portare i rifiuti fino agli accessi dell’area cimiteriale”

Il sindaco Enzo Alfano, avvisato della segnalazione del cittadino si è subito attivato per le necessarie verifiche ed eventuali soluzioni al problema. Seguono alcune foto, realizzate presso il cimitero di Castelvetrano questa mattina.