Quando i calcinacci sono venuti giù dal tetto nel plesso di via Cadorna a Castelvetrano era il pomeriggio del 26 maggio scorso e, in quella stessa data, la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella fece la PEC al Comune per informare il sindaco Enzo Alfano di cosa era successo. Da quella data è trascorsa l’estate e dal Comune si sono fatti vivi il 22 agosto con un sopralluogo tecnico e poi il 29 agosto con una conferenza di servizio alla presenza di tutte le dirigenti scolastiche di Castelvetrano per l’avvio dell’anno.

La sintesi della questione è che 5 classi seconde, per un totale di quasi 100 alunni, sono state trasferite al plesso “Borsani” per consentire al Comune di intervenire sul tetto del plesso di via Cadorna. «Entro Natale faremo i lavori», ha ribadito il sindaco durante la conferenza di servizio. Impegno che il dirigente scolastico dell’istituto “Giuseppe Di Matteo” Maria Luisa Simanella chiede che si rispetti: «Alla “Borsani” siamo ospiti dell’istituto “Capuana-Pardo” – spiega – con tutti i disagi che ne comporta».

Sulla questione è intervenuto il gruppo consiliare “Obiettivo città”: «Il sindaco spieghi come mai i bandi pubblici del luglio 2019 per l’affidamento degli incarichi per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà comunale non sono stati portati a compimento». Secondo i tre consiglieri Enza Viola, Salvatore Stuppia e Calogero Martire, così stando le cose, il sindaco era già a conoscenza dal 2019 delle criticità delle scuole di proprietà comunale. Intanto negli spazi verdi del plesso “Borsani” gli operai comunali del verde pubblico sono già intervenuti per ripulire l’area dalle erbacce.

AUTORE. Redazione