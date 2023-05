ASCOLTA L'ARTICOLO

Liberare il mondo dalla plastica è un obiettivo assai ambizioso ma, senza alcun dubbio, più che necessario. Per questo motivo, le iniziative di sensibilizzazione come quella di “Plastic Free” tenutasi a Castelvetrano presso il centro commerciale Belicittà lo scorso week end, sono degli ottimi strumenti di promozione ed educazione per i cittadini che svolgono una funzione chiave nel ruolo di consumatori.

Nelle giornate di Sabato 27 e Domenica 28 Maggio, infatti, ai clienti del centro commerciale che sono stati attratti dallo stand predisposto dall’Associazione di volontariato Onlus “Plastic Free Odv”, sono state donate 240 borracce metalliche al fine di promuovere il concetto del riutilizzo che, unitamente ad una corretto ed attento smaltimento dei rifiuti, riducono drasticamente l’impatto ambientale che ogni giorno viene prodotto dalla plastica monouso. Attenzione particolare è stata rivolta ai bambini che sono stati coinvolti dai volontari e hanno ricevuto gadget e album da colorare con cui hanno prodotto dei disegni.

Le bottigliette di plastica monouso raccolte durante l’evento, invece, sono state inserite nell’apposita macchinario “mangiaplastica” collocato all’interno del centro commerciale. Manuela Cappadonna ed Emanuela Indiano sono state le referenti locali che insieme a Maria Mori e Lucia Perasso, Domenico Vernagallo e Ilaria Glorioso si sono occupate dell’iniziativa in collaborazione ai volontari di “PlasticFree” e alla ditta Sager Srl .

AUTORE. Redazione