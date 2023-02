Ci sarà anche il pizzaiolo 31enne di Castelvetrano Giuseppe Sebastopoli tra gli sfidanti del Campionato del mondo di pizza, che si svolgerà a Rimini dal 20 al 22 febbraio. Forte della partecipazione all’edizione 2022, che si è svolta a Parma, Giuseppe Sebastopoli è pronto a tornare in gara nella categoria “pizza classica” con cottura in forno a legna. «Sono molto emozionato all’idea di tornare a gareggiare in una competizione così ambiziosa e importante – spiega il pizzaiolo – manca ormai poco tempo e sto cercando di prepararmi al meglio. Farò di tutto per conquistare la giuria con le mie pizze».