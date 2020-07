La compagnia Alitalia ha deciso di aumentare il numero di voli per raggiungere l’Isola. Dal 10 luglio, infatti, aumenteranno di frequenza sia i collegamenti Roma – Catania e Roma – Palermo sia quelli provenienti da Milano. Nello specifico, sulla tratta Roma-Catania e sulla Roma-Palermo i voli Alitalia passeranno da 10 a 12 al giorno (divisi fra quelli di andata e quelli di ritorno), mentre sulla Milano-Catania e sulla Milano-Palermo i voli cresceranno da 6 a 8 al giorno.

Per quanto riguarda gli orari dei voli aggiuntivi con partenza da Roma verso Palermo sarà disponibile il volo alle ore 11.00. Per Catania la partenza è prevista per le ore 13.00. Le partenze dall’Isola verso la capitale, invece, sono previste per le 13.00 da Palermo e per le 15.15 da Catania.