Più vigilanza, più pulizia nelle strade. Sono queste le richieste che hanno avanzato gli “Amici del Colibrì” all’Amministrazione comunale di Castelvetrano durante la passeggiata nel quartiere Belvedere che si è tenuta col sindaco Enzo Alfano, gli assessori Filippo Foscari e Stefano Mistretta e il consigliere Antonino Manuzza. Ad accompagnarli sono stati anche alcuni agenti della Polizia Municipale: da alcuni mesi il Comando è stato trasferito presso il Polo multifunzionale del quartiere. La passeggiata è stato il secondo appuntamento tra il gruppo giovani della parrocchia Santa Lucia e il sindaco. Un primo incontro si era svolto mesi addietro proprio nei locali parrocchiali, durante il quale i giovani avevano avuto la possibilità di confrontarsi col primo cittadino.

La passeggiata è stata l’occasione dell’incontro con gli abitanti del quartiere e per verificare se ci sono le condizioni per organizzare giochi e attività per i bambini. Da parte del sindaco c’è stata piena collaborazione e ha chiesto un aiuto alla parrocchia per informare i residenti del quartiere per l’attività di informazione sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.