Pieno di medaglie per gli atleti della scuola di Taekwondo “Taegym Academy” che ha sede a Castelvetrano e Mazara del Vallo, al campionato interregionale svoltosi a Capoterra, in provincia di Cagliari. I nove atleti che hanno partecipato hanno conquistato tutti il podio, facendo incetta di medaglie: 5 ori, 3 argenti e 1 bronzo. Michele Salluzzo (oro), Loubiri Raslane (oro), Adele Monachella (oro), Bechir Chebbi (oro), Duha Trabelsi (oro), Francesco Santoro (argento), Salvatore Elia (argento), Filippo Santoro (bronzo).

A complimentarsi con gli atleti di Castelvetrano e Mazara del Vallo sono stati anche i componenti dei Comitati regionali della Federazione Fita. «Questa disciplina – spiega il maestro Tony Maggio – non è solo l’arte dei calci e pugni in volo, ma è soprattutto l’arte di saper vincere usando la mente. Per questi ottimi risultati non posso non ringraziare le famiglie che seguono costantemenete i propri figli».

