I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato, per il reato di maltrattamenti in famiglia, un uomo classe 1990 con precedenti di polizia.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma il 33enne avrebbe reiteratamente maltrattato, negli ultimi tempi, la moglie ed in ultimo l’avrebbe percossa, davanti agli occhi della figlia di pochi anni, durante una lite scaturita per futili motivi. La donna, a seguito dell’ultimo grave episodio è stata costretta a lasciare l’abitazione trasferendosi altrove.

