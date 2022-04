Sono ripresi stamattina i lavori per la ristrutturazione della piazzetta lignea a Marinella di Selinunte, in vista della stagione estiva. I lavori erano fermi da alcune settimane. «È un segnale importante che ci proietta positivamente verso la stagione estiva», afferma il neo assessore Luca D’Agostino. I lavori di manutenzione ordinaria che si stanno eseguendo sulla piazzetta di legno sono stati finanziati dal Gac “Il sole e l’azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata” per un importo di 80 mila euro. «Selinunte è una punta di diamante per tutto il territorio belìcino. La nostra attenzione alle borgate in vista della stagione balneare, che è quella che vede anche un grande afflusso di turisti, è prioritaria – ha detto il sindaco Enzo Alfano – proprio per promuovere le bellezze storiche, paesaggistiche, gastronomiche e culturali della città».