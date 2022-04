Un ulteriore progetto di riqualificazione di 57.900 euro che si andrà ad aggiungere a quello per il quale sono in corso i lavori di riqualificazione della piazzetta in legno al porto di Marinella di Selinunte. A finanziarlo sarà sempre il Flag-Gac “Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, al quale il Comune di Castelvetrano aderisce. A redigere il progetto è l’architetto Vincenzo Barresi, lo stesso tecnico degli attuali lavori in corso. I lavori interesseranno la sistemazione della pedana vicino l’inizio del molo di Ponente. «Riconsegnare la piazzetta lignea agli operatori economici, alla cittadinanza e ai frequentatori di Marinella di Selinunte, quanto prima, è un obiettivo a cui questa Amministrazione intende arrivare con tutte le sue forze – spiega l’assessore Luca D’Agostino – la riqualificazione della piazza rientra in una strategia di sviluppo locale per il grande interesse collettivo e per l’economia locale». L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello che i lavori potranno completarsi entro il 30 giugno.