Più di otto milioni di italiani hanno deciso di fare il loro ingresso sui mercati finanziari aprendo un conto di trading online. È la strada più semplice, conveniente ed immediata per accedere al mondo degli investimenti finanziari, un mondo che solo fino a qualche anno fa sembrava irraggiungibile per i piccoli risparmiatori. Le piattaforme di trading sono gli strumenti che permettono di operare in completa autonomia sui vari mercati, ma non sono tutte uguali tra loro.

In Italia ci sono centinaia di broker che permettono di investire tramite le loro piattaforme: il trader deve essere bravo a scegliere non solo quella più conveniente, ma anche quella più adatta ai suoi obiettivi ed alle sue preferenze. Il boom del trading online di questi ultimi anni ha portato alla ribalta alcuni intermediari: tra i più apprezzati in assoluto figura LiquidityX. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e scopriamo i motivi del suo successo.

Su cosa si può investire con LiquidityX?

Liquidityx è un broker che, tramite la piattaforma MetaTader, permette di negoziare con i CFD su più di mille asset. Ovviamente parliamo di un intermediario regolamentato, dotato della licenza rilasciata dalla HCMC, ovvero la commissione greca per il mercato dei capitali, e dell’autorizzazione della Consob per offrire i suoi servizi anche in Italia. Come si evince dalle recensioni reali di LiquidityX presenti su Investireinborsa.me, sito sugli investimenti finanziari, si tratta di un broker affidabile che consente di operare con diverse tipologie di asset.

Gli utenti che si iscrivono a LiquidiyX hanno la possibilità di investire su diversi mercati: tra gli asset negoziabili, infatti, ci sono le azioni, le criptovalute, le materie prime, gli indici e le coppie di valute (forex). Investire con i contratti per differenza permette di speculare su tutte le variazioni dei prezzi, andando long se si prevede che la quotazione dell’asset sia destinata a salire e andando short se si prevede che la quotazione dell’asset stia per scendere.

La piattaforma di trading e gli strumenti a disposizione dell’utente

LiquityX permette di accedere ai mercati tramite MetaTrader. Si tratta di una piattaforma di trading che non ha bisogno di presentazioni: è la più utilizzata dai professionisti e da chi ha accumulato un po’ di esperienza sui mercati. Questo però non deve spaventare i trader alle prime armi, perché il broker nel suo sito ufficiale mette a disposizione una sezione didattica di tutto rispetto, con materiale formativo gratuito di vario tipo, con i webinar e l’ebook. Il manuale in PDF è completo, scritto in modo chiaro e con un forte approccio pratico, quindi è adatto anche ai principianti.

Sulla qualità della piattaforma non ci sono dubbi, ma è molto interessante anche la gamma di strumenti a disposizione degli utenti. Il fiore all’occhiello di LiquidityX sono i segnali di trading elaborati da Trading Central. L’accordo con la nota società di analisi finanziaria permette agli utenti del broker di accedere a servizi come le opinioni degli analisti, la Web TV, l’analisi giornaliera, l’Insight Economico, le Feature Ideas ed il software TC Market Buzz.

Costi, tipologia di conti e giudizio finale

L’ultimo aspetto da considerare è quello economico. Il deposito minimo è di 250 euro: non è certo tra i più bassi sul mercato e questo potrebbe rappresentare un limite per chi non ha grandi capitali a disposizione. Ma LiquidityX si rivela comunque come una delle scelte più convenienti: non ci sono costi fissi e le uniche spese per l’utente sono rappresentati dallo spread, ovvero il differenziale tra i prezzi Bid e Ask e la commissioni di inattività che scatta se il conto non viene utilizzato per un mese intero.

L’entità dello spread e del deposito minimo iniziale è collegata alla tipologia di account che si decide di aprire. Gli iscritti alla piattaforma infatti possono scegliere tra conto Base, conto Oro, conto Platinum e conto Vip. Salendo di conto aumenta il deposito minimo, ma si riducono gli spread. Considerando quanto detto finora si può dire che LiquidityX è un buonissimo broker, affidabile, con un’ottima piattaforma e tanti strumenti utili per i trader. Il voto medio espresso dagli utenti è molto positivo, quindi merita di essere inserito tra le migliori opzioni presenti oggi sul mercato.

AUTORE. Claudia Bianco