I lavori per la sostituzione della terrazza in legno ammalorata di piazza Empedocle a Marinella di Selinunte sono stati aggiudicati. L’offerta più vantaggiosa pervenuta in Comune è stata quella della “Nblsgroup srls” di Favara (ribasso del 17,773%). L’importo complessivo stanziato è di 80 mila euro impegnato dal Flag/Gac “Il sole e l’azzurro”, col quale il Comune ha firmato una convenzione. I fondi provengono dalla linea d’intervento “Strategia di Sviluppo Locale” (SSL).