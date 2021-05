L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano sta abbellendo il centro cittadino con piante sempre verdi. Da Piazza Principe di Piemonte a Piazza S. Josè Maria Escrivà sono stati posizionati 40 fioriere ne verranno posizionate altri 20 nei prossimi giorni. “Un modo simpatico – si legge in una nota dell’Ente – e di indubbio impatto estetico per dare quel “tocco in più” alle vetrine del centro. Si chiede ai commercianti di collaborare con l’amministrazione provvedendo alla innaffiatura delle piante, che a causa del caldo, rischierebbero di seccare”