Trentacinque persone, beneficiari della misura di contrasto alla povertà prevista dalla progettualità “Seis” del Piano di zona 2013/2015, sono impiegati dal Comune di Castelvetrano nella pulizia del cimitero comunale. L’intervento è mirato anche al reinserimento lavorativo delle persone al fine di contrastare il rischio di marginalità sociale e copre 3 mesi per un totale di 80 ore mensili. Il cimitero non è, comunque, l’unico bene comune sul quale operano le 35 persone. L’attività di supporto la garantiscono anche per altri immobili comunali e per aree verdi pubbliche. «È un progetto di grandissimo valore che mette assieme il contrasto alla povertà e la promozione del senso civico, ma è anche prevenzione del disagio sociale e reinserimento socio-lavorativo. Un progetto che dispiega benefici sia verso il destinatario della misura che verso la comunità di cui fa parte», ha commentato il sindaco Enzo Alfano.