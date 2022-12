Secondo appuntamento del cartellone di Concerti di Natale che per la prima volta si svolge nel Parco archeologico di Selinunte: domani (10 dicembre) alle 19 al Baglio Florio, con il recital della pianista ucraina Anastasia Kozhushko che eseguirà le virtuosistiche “Dumka, Op. 59”, “Autumnsong” e “Valse sentimentale, Op. 51” di Tchaikovsky, si lancerà in alcuni estratti dai “Quadri di un’esposizione” di Mussorgsky, per poi affrontare il “Preludio in do diesis minore, Op. 3 n. 2” di Rachmaninov, la struggente “Melody” del compositore ucraino Myroslav Skoryk (scomparso due anni fa), un romantico “Notturno in do diesis minore” e lo “Scherzo n. 2 in si bemolle minore, Op. 31” di Chopin per chiudere con due pezzi cult di Piazzolla, “Oblivion” (nell’ arrangiamento di Ziegler) e “Otono Porteño”.

Vera bambina prodigio, Anastasia Kenner-Kozhushko (classe 1988) suona il pianoforte sin da piccolissima, a 6 anni ha iniziato a esibirsi in pubblico in recital e concorsi, dai 12 anni suona con orchestre ucraine ed europee sotto la direzione di Dirk Brosse, Dmitry Liss, Eduard Dyadyura, Yuri Yanko, Dmitry Morozov, Shaliko Paltadzhyan. Ha vinto oltre 25 concorsi internazionali come il 24° Concorso pianistico Smetana in Repubblica Ceca, il Concorso “Alter Musica” in Spagna, il Concorso Franz Schubert, il Concorso pianistico internazionale Sergei Rachmaninov.

Il cartellone di concerti natalizi (e di altri appuntamenti ospitati) sono parte di un progetto nato dal Parco e da Palermo Classica, con il supporto organizzativo di CoopCulture. Un progetto supportato dal coinvolgimento delle strutture ricettive e di ristorazione, oltre che dalla promozione delle eccellenze a km0: è infatti previsto un vero “pacchetto” di servizi (pernottamento e pasti, visite e degustazioni di vini, olio e prodotti tipici.) che permette di trascorrere due giorni alla scoperta dell’intero territorio. Il Parco archeologico di Selinunte si pone come hub culturale e motore propulsivo che trascina l’economia dell’intera provincia.

Il cartellone di concerti proseguirà sabato 17 dicembre con i fratelli Troussov, Kirill al violino e Alexandra al piano, sonate di Brahms, Beethoven e Vitali. Venerdì 23 dicembre tocca alla Sicily Orchestra a plettro tra musiche popolari e tradizionali, canzoni napoletane, colonne sonore e arie d’opera. Venerdì 30 dicembre si chiude con le colonne sonore di Morricone e Piovani. Soliste, il soprano cileno Andrea Betancur e la violinista greca Katerina Chatzinikolaou, accompagnate dalla Palermo Classica Chamber Orchestra.

Alcune foto del primo concerto della rassegna

BIGLIETTI PER I CONCERTI. 12 euro comprensivo della navetta per il Baglio Florio per i concerti serali; 8 euro per l’ingresso al Parco archeologico la domenica, acquistabile su www.coopculture.it e alla biglietteria del Parco. Info al call center 0923.1990030

PACCHETTO: info B&B Terre d’Incanto 328.1949796/328.0525672/368.591441

o alla mail info.terradincanto@gmail.com.

AUTORE. Redazione